MiniMed startet in die Eigenständigkeit – neue Chancen für die Diabetes-Technologie!

Ein wichtiger Meilenstein für die Diabetes-Technologie: Am 15. Oktober 2026 hat MiniMed die vollständige Trennung vom Medizintechnikkonzern Medtronic abgeschlossen und ist ab sofort ein eigenständiges Unternehmen.

Damit beginnt für den bekannten Hersteller von Insulinpumpen und automatisierten Insulinabgabesystemen (AID) ein neues Kapitel.

Als unabhängiges Unternehmen kann MiniMed künftig eigenständiger und flexibler Entscheidungen treffen und sich noch gezielter auf die Weiterentwicklung moderner Diabetes-Technologien konzentrieren.

MiniMed-Chefin Que Dallara betont, dass das Unternehmen seine neue Unabhängigkeit nutzen möchte, um die Diabetesversorgung weiter voranzubringen.

Was bedeutet das für Familien mit Typ-1-Diabetes?

Aus unserer Sicht ist das eine erfreuliche Entwicklung! MiniMed verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Insulinpumpentherapie und gehört mit Systemen wie der MiniMed 780G zu den wichtigen Anbietern moderner Diabetes-Technologie.

Die neue Eigenständigkeit bietet die Chance, Innovationen schneller voranzutreiben, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und den Alltag von Menschen mit Diabetes noch einfacher zu gestalten.

Konkrete neue Produkte oder Verbesserungen sind mit der Trennung zwar noch nicht angekündigt worden. Wir sind aber gespannt, welche Impulse die neue Unabhängigkeit für die kommenden Jahre bringt.

Diabetes-Kids wünscht dem MiniMed-Team einen erfolgreichen Start in die Eigenständigkeit und freut sich auf viele weitere Innovationen für Menschen mit Typ-1-Diabetes!

Quelle: Offizielle Pressemitteilung von MiniMed vom 15. Oktober 2026