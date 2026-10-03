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News zur Insulinpumpe

Veröffentlicht in Insulinpumpe.

BALD ANMELDESCHLUSS: Webinar-Highlight mit Minimed: Neues von MiniMed

Medtronic – Smarte Lösungen für alleWebinar mit Minimed zum Thema "Neues von MiniMed" auf Diabetes-Kids Virtuell

Am 13. Okt. 2026 

Die Agenda sieht wie folgt aus:

  • Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten
  • Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder
  • Die neuen CGM Lösungen Simplera und Instinct
  • Fragen und Antworten

 

Medtronic/Minimed vertreibt seit über 40 Jahren Insulinpumpensysteme für Menschen mit Diabetes Typ 1. Seitdem arbeiten wir an unserer große Vision: einem vollen Closed Loop – ein Pumpensystem, dass komplett eigenständig die Insulinabgabe regelt. Das MiniMed 780G System mit Simplera Sync Sensor ist für Personen mit Diabetes-Typ-1 ab 2 Jahren und ab 6 Insulineinheiten Tagesgesamtinsulinbedarf zugelassen.

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.

Euer Team von Medtronic Diabetes

Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 13. Okt. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Referenten Minimed Team
Host: Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss: 

12.10.2026 um 20:00 Uhr 

Hier gehts zur Anmeldung

CGM System, Kontinuierliche Blutzuckermessung, Insulinpumpe, Medtronic, Veranstaltungen, ClosedLoop, Firmen, Minimed

  • Erstellt am .

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