Papenburg: Treffen der SHG Insulino
Dienstag, 14. Oktober 2025, 20:00
Elterngesprächskreis-kinder und Jugendliche mit Diabetes

Wir treffen uns ab jetzt immer den zweiten Dienstag in den geraden Monaten um 20 Uhr.. Interesierte sind herzlichst eingeladen.

Kontaktadresse:
Ulrike Connemann

Auf der Marsch 16

26892 Heede

Festnetz:04963/910668

Handy:Â 015735353274

E-Mail:Â josef.connemann@ewetel.net

Ort Restaurant Hilling Am Rathaus, Hauptkanal rechts 65, 26871 Papenburg
