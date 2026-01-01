Zum Hauptinhalt springen

München: Treffen der Diab-Club Typ-1-Diabetiker ab 18
Montag, 30. März 2026, 19:00
Ansprechpartner:

Ingo Fleischer, Guido Stüper 
Tel.: 089/ 7 85 55 45 
diabclub(at)diabetikerbund-bayern.de

Treffen jeden letzten Montag im Monat um 19:00 Uhr.

Ort Wirtshaus im Isartal, Brudermühlstr. 2, 81371 München
