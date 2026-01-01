Duderstadt: Diabetes-Kids Sommertreff Pferdeberg 2027

Wichtige Hinweise:
Ihr könnt diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ihr könnt den Widerruf entweder postalisch (Diabetes-Kids.de, Sudetenring 60, 63303 Dreieich) oder per E-Mail (webmaster@diabetes-kids.com) übermitteln).
Alle Angaben werden von diabetes-kids für die Organisation der Diabetes-Kids Sommertreffs Pferdeberg erfasst. Ihr stimmt zu, daß Eure Daten bis nach Abschluss der Freizeit auf unserem Server gespeichert werden, Dort sind Sie vor dem Zugriff Dritter geschützt. Alle Teilnehmer des Treffens erhalten zur Kontaktaufnahme eine Teilnehmerliste, auf der Euer Name, Euer Wohnort und Eure Mailadresse vermerkt ist. Hinweis zu Datenschutz und Anmeldung
Hier angegebene personenbezogene Daten, insbesondere Name und E-Mailadresse, die allein zum Zwecke der Teilnahme an der Veranstaltung notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen von diabetes-kids erhoben und verarbeitet und zur Abwicklung an das Ferienparadies Pferdeberg Duderstadt weitergeleitet. Eine Bestätigung und Rechnung erhaltet ihr dann direkt von dort. Diabetes-Kids agiert hier nur als Vermittler. Reiserücktrittsversicherung
Beachtet bitte, dass ihr im Falle eines Rücktritts der Buchung die Kosten auch bei unverschuldetem Rücktritt (z.B. bei Krankheit) ohne eine Reiserücktrittsversicherung selbst zahlen müsst. Haftung und Bedingungen
Mit dem Absenden dieser Informationen nehmt ihr zur Kenntnis, daß der Diabetes-Kids Sommertreff ein privates Treffen von Familien mit einem diabetischen Kind ist. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko und eine Haftung seitens der Organisatoren ist in jedem Fall ausgeschlossen. Ich erkläre mich, zugleich für alle Teilnehmer, mit der Gültigkeit der Reisebedingungen - AGB's (nachzulesen unter https://www.kolping-duderstadt.de/themen/kontakt/agb/
einverstanden. Außerdem erkläre ich mich für alle Verpflichtungen der von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmern einzustehen.