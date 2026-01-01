Samstag, 24. Oktober 2026, 09:20 - 16:00
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Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit spannenden Einblicken in innovative Diabetes-Technologien, aktuelle und zukünftige Insulinpumpenkonnektivitäten sowie interaktive Workshops. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch, stellen Sie Ihre Fragen und nehmen Sie praktische Impulse für Ihren Diabetesalltag mit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Sensortechnologie von Libre unverbindlich direkt vor Ort kennenzulernen und auszuprobieren.
Hier gehts zur Anmeldung: https://seera.events/adc-pem/registration.php?eid=173227
Ort Mainz