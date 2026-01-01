Diabetes-Kids Virtuell: Neues zum Freestyle Libre CGM System von Abbott

Mittwoch, 02. Dezember 2026, 19:00
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Neues zum Freestyle Libre CGM System
am 2.12.2026 um 19:00 Uhr
Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Mittwoch 2. Dez. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Inhalt:
|Neues zum Freestyle Libre CGM System
|Host:
|Referent von Abbott Diabetes Care
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|1.12.2026 um 17:00 Uhr
Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden: