Webinar mit mylife Diabetes Care zum Thema "mylife Loop inklusive Liberty - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)"
Dieses Mal liegt der Fokus auf "mylife Loop inklusive Liberty"
In diesem Webinar stellen wir gemeinsam mit mylife Diabetes Care das AID-System mylife Loop vor. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Es geht darum, wie ein automatisiertes Insulinabgabesystem den Alltag erleichtern, die Glukoseeinstellung unterstützen und für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen kann. Natürlich gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über die praktische Anwendung zu erfahren.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Donnerstag, 29. Oktober 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Inhalt:
|
mylife Loop inkl. Liberty – Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID): Vorteile für Kinder und Jugendliche
|Host:
|Referent von mylife Diabetes Care
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|29.10.2026 um 17:00 Uhr
Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden: