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Diabetes-Kids Virtuell: Neues von MiniMed
Dienstag, 13. Oktober 2026, 19:00
Aufrufe : 33

Online ElterntreffWebinar zum Thema "Neues von MiniMed" auf Diabetes-Kids Virtuell. 

Es geht um Eure Fragen und ihr erfahrt alle Neuheiten von MiniMed

Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 13. Okt. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

Neues von MiniMed?                                                                                   
Host: Referent von MiniMed 
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  12.10.2026 um 19:00 Uhr

 

Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
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