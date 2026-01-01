Bad Lauterberg: Landesdiabetestag 2027

Montag, 19. Juli 2027

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2027 wird anders: Erstmals richten die Diabetiker Niedersachsen den Landesdiabetestag gemeinsam mit dem Diabeteszentrum Bad Lauterberg aus. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Wissen, Begegnungen und Inspiration im Herzen des Harzes.

Der Landesdiabetestag am 19. Juni 2027 wird anders: größer, vielfältiger und noch erlebnisorientierter. Auf Inseln der Möglichkeiten zeigen wir, was heute in der Diabetologie bereits möglich ist: von modernster Diabetes-Technik über innovative Therapien bis hin zu spannenden Einblicken in die Medizin von morgen. Hochwertige, verständliche Fachvorträge, persönliche Gespräche, zahlreiche Mitmach-Angebote und ein kulinarisches und kulturelles Rahmenprogramm werden diesen Tag zu einem lebendigen Treffpunkt für alle machen, die Diabetes bewegt – unabhängig vom Typ.

Auch Familien dürfen sich auf besondere Angebote freuen. Ein eigenes Programm für Kinder mit Diabetes, eine liebevolle Kinderbetreuung sowie viele Möglichkeiten zum Austausch schaffen Raum für die ganze Familie. Und das alles in der besonderen Atmosphäre des Harzes, mitten in Bad Lauterberg.

Weitere Informationen zum Termin und zum Programm folgen. Merken Sie sich den Landesdiabetestag 2027 schon jetzt vor! Das Diabeteszentrum Bad Lauterberg und die Diabetiker Niedersachsen freuen sich darauf, Sie in der urigen Atmosphäre des Harzes willkommen zu heißen.

Mehr unter https://www.diabetiker-nds.de/