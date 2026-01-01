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Hainwalde: Ferienlager des Zuckerstachel e.V.
Vom Sonntag, 08. August 2027
Bis Freitag, 20. August 2027
Aufrufe : 2
Kontakt: Anmeldung unter: https://www.diabetesferien.de/

Ferienlager 2027 

Im Zeitraum vom 8.08. bis 20.08.2028 findet das nächste Ferienlager im Eurohof Hainewalde statt. Eine Anmeldung ist im Zeitraum vom 01.10.2026 bis 31.01.2027 mit unserem Onlineformular unter www.diabetesferien.de möglich.

Rückfragen unter: Tel. (0351) 259 37 82 oder per E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Ort Hainewalde im "Eurohof"
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