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Hamburg: Treffen der Diabetes Kids Hamburg
Sonntag, 06. September 2026, 14:00
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Für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Diabetes

am Sonntag, 6. September 2026, 14 Uhr

„Bewegung mit Sandra“ in der Halle des VLF Sportvereines, Sievekingsallee 69a, 20535 Hamburg-Hamm

Die Halle bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. Essen bitte nur im Außenbereich.

Kontakt: 
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 
Telefon:  01 76-73 57 45 20

Ort Halle des VLF Sportvereines, Sievekingsallee 69a, 20535 Hamburg-Hamm
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