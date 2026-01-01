Hamburg: Treffen der Diabetes Kids Hamburg

Sonntag, 06. September 2026, 14:00
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Für Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Diabetes
am Sonntag, 6. September 2026, 14 Uhr
„Bewegung mit Sandra“ in der Halle des VLF Sportvereines, Sievekingsallee 69a, 20535 Hamburg-Hamm
Die Halle bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. Essen bitte nur im Außenbereich.
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E-Mail:
Telefon: 01 76-73 57 45 20
Ort Halle des VLF Sportvereines, Sievekingsallee 69a, 20535 Hamburg-Hamm