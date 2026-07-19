München: Diabetes-Fußballturnier des FC Diabetes

Vom Samstag, 14. November 2026

Bis Sonntag, 15. November 2026



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Am 14. und 15. November 2026 veranstaltet der FC Diabetes in München zum dritten Mal den „K1ck Without Limits Football Cup“. Ein deutschlandweit einmaliges Event: ein internationales Hallen-Turnier für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1. Nun könnt Ihr Euch dafür anmelden.

Wer? Mitspielen dürfen alle Mädchen und Jungen mit Diabetes Typ 1. Zudem soll es eigene Teams für Geschwisterkinder geben. Gespielt wird in vier Altersklassen: Jahrgang 2016 und jünger, Jahrgang 2013 bis 2015, Jahrgang 2010 bis 2012 sowie Jahrgang 2009 und älter (inkl. Erwachsene).

Wann? Das Turnier beginnt am Samstag, 14.11.2026, vormittags. Gespielt wird in nationalen Teams. Der Tag endet vermutlich mit einem gemeinsamen Abend an der Halle und Essen aus dem Foodtruck. Am Sonntag, 15.11.2026, werden international gemischte Teams gebildet, enden wird das Turnier am frühen Nachmittag. Für alle, die bereits am Freitag anreisen, ist am Abend ein Treffen im Hotel geplant.

Wo? Gespielt wird in einer Dreifachturnhalle im Münchner Stadtteil Freiham (Hans-Dietrich-Genscher-Straße 11-15, 81248 München). Für alle, die eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen, ist ganz in der Nähe im Coffee Fellows Hotel ein Zimmerkontingent reserviert (Einzelzimmer inkl. Frühstück 69 € pro Nacht, Doppelzimmer 84€, Dreierzimmer 99€). Bitte bei der Anmeldung angeben, die Abrechnung erfolgt über den FC Diabetes.

Kosten: Aus organisatorischen und versicherungsrechtlichen Gründen müssen alle Teilnehmer(innen) im FC Diabetes Mitglied sein; für sie ist die Teilnahme kostenlos. Alternativ kann man eine Turniergebühr zahlen. Während des Turniers gibt es Snacks inkl. Wasser für die Spieler(innen) auf Spendenbasis. Am Samstag wird ein warmes Mittagessen angeboten, für den Sonntag sind Lunchpakete eingeplant.

Mehr Infos und Anmeldung unter https://fcdiabetes.de/2026/07/19/jetzt-anmelden-zum-grossen-diabetes-fussballturnier/