Kiel: Info-Tag „Studium mit Behinderung/chronischer Erkrankung an der Uni Kiel“

Mittwoch, 23. September 2026, 09:00 - 14:00



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Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Schüler*innen und andere Studieninteressierte mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sich frühzeitig über die Studienbedingungen und Unterstützungsangebote für ihr geplantes Studium informieren möchten.

Termin: 23. September 2026, 9:00 – 14:00 Uhr

Ort: Uni-Campus, Ludewig-Meyn-Straße 8, 24118 Kiel

Eine Teilnahme an den Vorträgen ist auch online möglich (bitte bei der Anmeldung angeben).

Zielgruppe: Schüler*innen ab Klasse 11 und andere Studieninteressierte mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, inkl. psychischer Beeinträchtigungen

Was erwartet die Teilnehmenden?

Vorträge, Beratung und Austausch zu:

Nachteilsausgleichen im Studium und in Prüfungen

Anspruch und Beantragung von Teilhabeleistungen

Studienfinanzierung und Wohnen

Unterstützungs- und Beratungsangeboten an der Uni Kiel

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist bis zum 30.08. über das Online-Formular möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ein Veranstaltungsflyer ist diesem Schreiben beigefügt. Weitere Details zur Veranstaltung und Hinweise zur Barrierefreiheit finden Sie unter www.uni-kiel.de/de/infotag-barrierefrei-studieren.