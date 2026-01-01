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Duderstadt: Diabetes-Kids Sommertreff Pferdeberg 2027
Vom Donnerstag, 24. Juni 2027
Bis Sonntag, 27. Juni 2027
Aufrufe : 7
Kontakt: https://www.diabetes-kids.de/sommertreff-2026

Logo Sommertreff 2026Der Diabetes-Kids Sommertreff 2027 geht vom 24. bis 27. Juni 2027 ins Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt

Das Kolping Ferienparadies Pferdeberg bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine "Zeit, die gut tut!". Ob Abenteuerspielplatz, Fußballplatz, Volleyballfeld, Fahrradverleih oder Bibliothek, Fernsehraum und vieles mehr – das Haus, die regionalen Ausflugsziele sowie ein vielseitiges Animationsprogramm runden den Aufenthalt zum Erholen.

Mehr Infos und die Konditionen findet ihr ab Oktober 2026 unter https://www.diabetes-kids.de/sommertreff-2027

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