Fortbildungsveranstaltung organisiert durch den SPATZ e.V. und durchgeführt vom ärztl. Diabetesteam der Kinderklinik Freiburg
Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes – Screening, Früherkennung und Verzögerung der Manifestation durch neue Therapien
Wo: Kinder- und Jugendklinik / Breisacher Str. 62 / 79106 Freiburg
Wann: 17.10.2026
Vorläufiges Programm:
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Uhrzeit
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Programmpunkt
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14:00 – 14:20
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Begrüßung und Einführung
Vorstellung des Diabetesteam und der Versorgungsstrukturen an der Kinderklinik Freiburg
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14:20 – 14:40
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Epidemiologie und Stadienmodell des Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter
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14:40 – 15:00
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Screening und Früherkennung: Autoantikörper, Genetik, Risikofaktoren, Studien
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15:00 – 15:15
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Versorgungspfad bei positivem Screeningbefund
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15:10 – 15:45
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Kaffeepause
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15:45 – 16:10
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Neue Therapien und klinische Studien: Immunmodulation, Teplizumab & Co
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16:10 – 16:30
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Screening auf Typ 1 Diabetes: Pro und Contra
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16:30 – 16:50
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Psychosoziale Aspekte bei Diabetesscreening
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16:50 – 17:00
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Zusammenfassung, Ausblick und Abschlussdiskussion
Bei Fragen wenden Sie sich gern an: info@spatz-ev.de
Anmeldungen bis 05.10.2026 an: info@spatz-ev.de
Wir danken Sanofi und der Rieselfeldapotheke für die finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung!