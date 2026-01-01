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Freiburg: Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes – Screening, Früherkennung und Verzögerung der Manifestation durch neue Therapien
Samstag, 17. Oktober 2026, 14:00 - 17:00
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Kontakt: info@spatz-ev.de

Fortbildungsveranstaltung organisiert durch den SPATZ e.V.  und durchgeführt vom ärztl. Diabetesteam der Kinderklinik Freiburg

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes – Screening, Früherkennung und Verzögerung der Manifestation durch neue Therapien

Wo:      Kinder- und Jugendklinik / Breisacher Str. 62 / 79106 Freiburg

Wann: 17.10.2026

Vorläufiges Programm:

Uhrzeit

Programmpunkt

  

14:00 – 14:20

Begrüßung und Einführung

Vorstellung des Diabetesteam und der Versorgungsstrukturen an der Kinderklinik Freiburg

  

14:20 – 14:40

Epidemiologie und Stadienmodell des Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter

  

14:40 – 15:00

Screening und Früherkennung: Autoantikörper, Genetik, Risikofaktoren, Studien

  

15:00 – 15:15

Versorgungspfad bei positivem Screeningbefund

  

15:10 – 15:45

Kaffeepause

  

15:45 – 16:10

Neue Therapien und klinische Studien: Immunmodulation, Teplizumab & Co

  

16:10 – 16:30

Screening auf Typ 1 Diabetes: Pro und Contra

  

16:30 – 16:50

Psychosoziale Aspekte bei Diabetesscreening

  

16:50 – 17:00

Zusammenfassung, Ausblick und Abschlussdiskussion

  
     

Bei Fragen wenden Sie sich gern an: info@spatz-ev.de

Anmeldungen bis 05.10.2026 an: info@spatz-ev.de

 

Wir danken Sanofi und der Rieselfeldapotheke für die finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltung!

 

Ort Freiburg
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