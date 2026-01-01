Düsseldorf: Diabetes Fußball Camp der Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge

Samstag, 03. Oktober 2026

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Die Fußballfabrik von Ingo Anderbrügge bietet Diabetes Fußballcamps an! Für junge Fußballer und Fußballerinnen mit Diabetes Typ I ein einzigartiges Erlebnis. Mit speziellem Training, Expertenwissen und medizinischer Betreuung wird die Leidenschaft für Fußball und der Umgang mit Diabetes gefördert. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht Voraussetzung.

Teilnehmen können alle Kinder mit Diabetes Typ I im Alter von 5-15 Jahren.

Aktuell geplant sind Camps in Münster, Berlin, Köln, München und Düsseldorf.

Informationen und Anmeldung unter: https://www.fussballfabrik.com/camps?facets=66