Diabetes-Kids Virtuell: Neuigkeiten von Dexcom

Dienstag, 25. August 2026, 19:00
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Neuigkeiten von Dexcom
gibt es am 25.8.2026 um 19:00 Uhr
Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen.
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 25. Aug. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Inhalt:
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Neuigkeiten von Dexcom
|Host:
|Ramona Grudda, Marekting Manager DACH, Dexcom Deutschland GmbH
Guido Bedronka - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|24.8.2026 um 19:00 Uhr
Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden: