Ein ganz besonderes Highlight der BVB Evonik Fußballakademie ist unser exklusives Tagesspecial für Kinder mit Diabetes – ein Tag ganz in Schwarzgelb, an dem du dich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kannst.
Vom ersten Anpfiff bis zum Abschlusspfiff steht dir qualifiziertes medizinisches Fachpersonal beratend und unterstützend zur Seite und sorgt für ein sicheres Umfeld – damit du dich rundum wohlfühlst.
Unsere lizenzierten Trainerinnen und Trainer begleiten dich durch die Trainingseinheiten und fördern mit jeder Menge Spaß, Motivation und dem richtigen Ehrgeiz gezielt deine fußballerischen Fähigkeiten.
Alle Trainingsinhalte werden dabei individuell an dein Alter und dein Leistungsniveau angepasst – egal ob du gerade erst anfängst oder schon richtig gut am Ball bist.
Auch abseits des Platzes bist du bei uns bestens versorgt: Ein ausgewogenes Mittagessen sowie eine ganztägige Getränkeversorgung geben dir die nötige Energie für die nächste Einheit auf dem Rasen.
Ablauf des Tages:
10:00 – 12:00 Uhr → 1. Training (Eltern dürfen gerne zuschauen)
12:00 – 13:30 Uhr → Mittagspause
13:30 – 15:30 Uhr → 2. Training → parallel: Diabetes-Club für Eltern
15:30 – 16:00 Uhr → Verabschiedung
👉 Hinweis: Geringe zeitliche Änderungen sind möglich.
Das erwartet Euch:
- Rundum-Betreuung der Kinder durch medizinisches Fachpersonal
- Alters- und leistungsgerechtes Training durch qualifizierte Trainerinnen und Trainer
- Zwei intensive Trainingseinheiten am Tag auf dem Platz
- Mittagessen und ganztägige Getränkeversorgung
- Diabetes-Club mit Infos und Austausch für Eltern und Begleitpersonen
- Professionelles Trainingsoutfit im BVB-Look
- Besuch von EMMA und einer BVB-Legende
Bewerbung und weitere Infos unter https://fussballakademie.bvb.de/de/portal/events/2179-sponsorenkurs-my-life