Samstag, 04. Juli 2026, 09:00 - 16:00



Aufrufe : 12

Ein ganz besonderes Highlight der BVB Evonik Fußballakademie ist unser exklusives Tagesspecial für Kinder mit Diabetes – ein Tag ganz in Schwarzgelb, an dem du dich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kannst.

Vom ersten Anpfiff bis zum Abschlusspfiff steht dir qualifiziertes medizinisches Fachpersonal beratend und unterstützend zur Seite und sorgt für ein sicheres Umfeld – damit du dich rundum wohlfühlst.

Unsere lizenzierten Trainerinnen und Trainer begleiten dich durch die Trainingseinheiten und fördern mit jeder Menge Spaß, Motivation und dem richtigen Ehrgeiz gezielt deine fußballerischen Fähigkeiten.

Alle Trainingsinhalte werden dabei individuell an dein Alter und dein Leistungsniveau angepasst – egal ob du gerade erst anfängst oder schon richtig gut am Ball bist.

Auch abseits des Platzes bist du bei uns bestens versorgt: Ein ausgewogenes Mittagessen sowie eine ganztägige Getränkeversorgung geben dir die nötige Energie für die nächste Einheit auf dem Rasen.

Ablauf des Tages:

10:00 – 12:00 Uhr → 1. Training (Eltern dürfen gerne zuschauen)

12:00 – 13:30 Uhr → Mittagspause

13:30 – 15:30 Uhr → 2. Training → parallel: Diabetes-Club für Eltern

15:30 – 16:00 Uhr → Verabschiedung

👉 Hinweis: Geringe zeitliche Änderungen sind möglich.

Das erwartet Euch:

Rundum-Betreuung der Kinder durch medizinisches Fachpersonal

Alters- und leistungsgerechtes Training durch qualifizierte Trainerinnen und Trainer

Zwei intensive Trainingseinheiten am Tag auf dem Platz

Mittagessen und ganztägige Getränkeversorgung

Diabetes-Club mit Infos und Austausch für Eltern und Begleitpersonen

Professionelles Trainingsoutfit im BVB-Look

Besuch von EMMA und einer BVB-Legende

Bewerbung und weitere Infos unter https://fussballakademie.bvb.de/de/portal/events/2179-sponsorenkurs-my-life