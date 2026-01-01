Online: diabinfo im Dialog: Vermeiden, Aufhalten, Heilen? Neue Perspektiven aus der Diabetesforschung

Donnerstag, 16. Juli 2026, 16:30 - 18:00



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Wie lässt sich Diabetes vorbeugen? Unter welchen Voraussetzungen kann sich ein Typ-2-Diabetes zurückbilden? Und welche Behandlungsperspektiven gibt es für Menschen mit Typ-1-Diabetes? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die 6.

Ausgabe der Online-Veranstaltungsreihe „diabinfo im Dialog“ am Donnerstag, den 16. Juli 2026.

In zwei Fachvorträgen geben eine Expertin und ein Experte verständliche Einblicke in aktuelle Entwicklungen aus der Diabetesforschung. Im Fokus stehen neue Erkenntnisse zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes, zu Möglichkeiten, den Blutzucker durch

Lebensstiländerungen wieder in den Normalbereich zu bringen und zu modernen Behandlungsansätzen bei Typ-1-Diabetes. Im Anschluss haben Teilnehmende die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Referierenden zu richten.

Thema: Vermeiden, Aufhalten, Heilen? Neue Perspektiven aus der Diabetesforschung

Wann: 16. Juli 2026, 16.30 – 18.00 Uhr

Wo: Online via Zoom – kostenfrei

Hier können Sie sich kostenfrei anmelden:

https://zoom.us/webinar/register/6717745295652/WN_I67_oELKS2uVXxvh4OBaKA

Das erwartet Sie:

Prof. Dr. Barbara Ludwig , Oberärztin am Universitätsklinikum Dresden und Leiterin der dortigen Spezialambulanz für Typ-1-Diabetes sowie Leiterin des Inseltransplantations-Programms der Technischen Universität Dresden, spricht über neue

Perspektiven in der Behandlung von Typ-1-Diabetes. Im Mittelpunkt stehen die Transplantation von künstlichen Bauchspeicheldrüsen sowie moderne Technologien, die Menschen mit Typ-1-Diabetes bereits heute unterstützen können.

, Oberärztin am Universitätsklinikum Dresden und Leiterin der dortigen Spezialambulanz für Typ-1-Diabetes sowie Leiterin des Inseltransplantations-Programms der Technischen Universität Dresden, spricht über neue Perspektiven in der Behandlung von Typ-1-Diabetes. Im Mittelpunkt stehen die Transplantation von künstlichen Bauchspeicheldrüsen sowie moderne Technologien, die Menschen mit Typ-1-Diabetes bereits heute unterstützen können. Prof. Dr. Andreas Birkenfeld, Ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie am Universitätsklinikum Tübingen sowie Direktor des Instituts für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen (IDM) bei Helmholtz Munich, ordnet aktuelle Forschungsergebnisse zur Vorbeugung und Remission des Typ-2-Diabetes ein. Dabei geht er der Frage nach, ob und wie sich ein Typ-2-Diabetes durch Lebensstiländerungen vermeiden lässt oder sich sogar

zurückbilden kann – und welche Rolle dabei Faktoren wie Insulinsensitivität, Bauchfett und frühe Intervention spielen. Zwischen den Vorträgen wird Sportwissenschaftler Justin Obojiagbe von der Deutschen Sporthochschule Köln eine kurze bewegte Pause mit einfachen Übungen zum Mitmachen anbieten.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Diabetes, Angehörige und alle Interessierten.

Ihre Fragen sind herzlich willkommen.



Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie hier:

https://www.diabinfo.de/leben/info-ecke/veranstaltungen.html

Über diabinfo im Dialog

diabinfo im Dialog ist eine kostenfreie Online-Veranstaltungsreihe von diabinfo.de, dem nationalen Diabetesinformationsportal. Sie richtet sich an Menschen mit Diabetes, Adipositas und weiteren nicht-übertragbaren Erkrankungen, ihre Angehörigen sowie alle Interessierten. Fachleute aus Medizin und Diabetesforschung geben verständliche und aktuelle Einblicke. Ihre Fragen sind herzlich willkommen.

Mehr zum Thema

Auf diabinfo.de finden Sie aktuelle, neutrale und wissenschaftlich geprüfte Informationen zu allen Formen des Diabetes mellitus sowie zur Prävention von Typ-2-Diabetes und weiteren nicht-übertragbaren Erkrankungen wie Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem bietet das Online-Portal hilfreiche Tipps und Informationen dazu, was Sie selbst tun können, um Ihr Risiko für Typ-2-Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.