Heidenheim: Treffen für Familien mit Diabeteskindern

Sonntag, 17. Mai 2026, 10:00 - 12:00



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Seid dabei, beim ersten Treffen der neu gegründeten Gruppe in Heidenheim/Brenz und tauscht Euch mit anderen Familien aus.

Das Treffen findet am Sonntag, 17.05.2026 von 10-12 Uhr im Brenzpark Heidenheim statt.

Weitere Informationen erhaltet Ihr über die WhattsApp-Gruppe (Julia H.): - 0176 / 78301340.