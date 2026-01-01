Dienstag, 14. Juli 2026, 19:00 - 21:00



Aufrufe : 57

Typ-1-Diabetes beginnt oft lange, bevor erste Symptome auftreten. Durch moderne Früherkennungsprogramme ist es heute möglich, ein erhöhtes Risiko oder ein frühes Stadium der Erkrankung bereits frühzeitig zu erkennen.

Doch was bedeutet das für Kinder, Jugendliche und ihre Familien? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es zur Typ-1-Diabetes-Früherkennung? Und welche psychische Belastung kann entstehen, wenn ein Frühstadium des Typ-1-Diabetes festgestellt wird?

Zu diesen wichtigen Fragen veranstaltet Diabetes-Kids.de virtuell ein Webinar mit Dr. Anna Hofelich und Kathrin Ackermann vom Helmholtz Munich Institut für Diabetesforschung.

Termin

Montag, 14. Juli

Thema

Typ-1-Diabetes-Früherkennung – Wissenschaftlicher Hintergrund und neue Erkenntnisse sowie psychische Belastung im Frühstadium des Typ-1-Diabetes

Die Referentinnen geben einen verständlichen Einblick in den wissenschaftlichen Hintergrund der Typ-1-Diabetes-Früherkennung, stellen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung vor und beleuchten, welche emotionalen und psychischen Belastungen für Familien entstehen können, wenn ein frühes Stadium des Typ-1-Diabetes erkannt wird.

Das Webinar richtet sich an Eltern, Angehörige, Jugendliche, Fachkräfte und alle Interessierten, die mehr über die Früherkennung von Typ-1-Diabetes und den Umgang mit möglichen Belastungen erfahren möchten.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Referentinnen:

Dr. Anna Hofelich

Kathrin Ackermann

Helmholtz Munich Institut für Diabetesforschung

Wir freuen uns auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Hier die Details zum Event: