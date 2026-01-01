Wuppertaler Diabetes Tag 2026

Samstag, 19. September 2026, 10:00 - 15:00



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Am Samstag, den 19. September 2026, ist es wieder soweit:

Der Wuppertaler Diabetes Tag lädt Familien, Kinder und alle Interessierten in die Gesamtschule Barmen ein – und wir von Diabetes-Kids.de sind natürlich mit dabei!

⏰ Zeit: 10:00 – 15:00 Uhr

📍 Ort: Gesamtschule Barmen, Unterdörnen 1, 42283 Wuppertal

💡 Warum sich der Besuch für Familien besonders lohnt

Der Diabetes Tag ist nicht nur eine klassische Informationsveranstaltung – sondern vor allem ein Erlebnis für die ganze Familie. Gerade für Eltern und Kinder mit Typ-1-Diabetes bietet der Tag viele wertvolle Möglichkeiten:

👉 Austausch mit anderen Familien

Trefft Eltern, Kinder und Jugendliche, die genau wissen, wie sich der Alltag mit Diabetes anfühlt. Dieser Austausch ist oft unbezahlbar!

👉 Direkter Kontakt zu Experten & Herstellern

Vor Ort sind viele bekannte Firmen und Fachleute aus dem Diabetes-Bereich. Hier könnt ihr Fragen stellen, neue Technologien kennenlernen und euch unabhängig informieren.

👉 Alltagstipps, die wirklich helfen

Von Ernährung über Bewegung bis hin zu moderner Diabetes-Technologie – ihr bekommt praxisnahe Impulse für euren Alltag.

🎈 Ein echtes Highlight: Kinderspaß!

Ganz wichtig – und oft entscheidend für einen entspannten Besuch:

👉 Es wird jede Menge Kinderspaß geben!

Mit Spiel, Bewegung und Mitmachaktionen ist dafür gesorgt, dass auch die Kinder voll auf ihre Kosten kommen. So wird der Tag nicht nur informativ, sondern auch richtig schön für die ganze Familie.

🤝 Diabetes-Kids ist vor Ort

💙 Kommt unbedingt bei uns vorbei!

Das Team von Diabetes-Kids.de ist den ganzen Tag vor Ort.