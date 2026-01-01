Samstag, 09. Mai 2026, 11:00 - 16:00
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Für Familien, deren Kinder an Diabetes Mellitus Typ 1 erkrankt sind.
In Zusammenarbeit mit dem Diabetesteam der Universitätskinderklinik Bochum lädt das Familienforum Ruhr zum 2. Bochumer Kinderdiabetestag ein. Die Familien erwartet ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Zentrales Thema wird der Diabetes mellitus als "Teamherausforderung" für die gesamte Familie und alle Betreuenden sein. Wir freuen uns auf regen Austausch bei Vorträgen, Workshops, Industrieausstellung und buntem Rahmenprogramm. Kinder und Jugendliche können einen Selbstbehauptungskurs besuchen. Für Kinder ab 3 Jahren wird eine Betreuung angeboten.
Anmeldung über www.familienforum-ruhr.de
Ort Kinderklinik Bochum, Alexandrinenstr. 5