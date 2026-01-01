Mittwoch, 10. Juni 2026, 19:00 - 21:00



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Webinar mit mylife Diabetes Care zum Thema "mylife Loop - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)- Vorteile für Kinder und Jugendliche"

In diesem Webinar stellen wir gemeinsam mit mylife Diabetes Care das AID-System mylife Loop vor. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Es geht darum, wie ein automatisiertes Insulinabgabesystem den Alltag erleichtern, die Glukoseeinstellung unterstützen und für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen kann. Natürlich gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über die praktische Anwendung zu erfahren.



Hier die Details zum Event: