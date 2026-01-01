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Diabetes-Kids Virtuell: Webinar zum mylife Loop - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)- Der Dexcom G7 mit mylife Loop
Mittwoch, 10. Juni 2026, 19:00 - 21:00
Aufrufe : 441

Online ElterntreffWebinar mit mylife Diabetes Care zum Thema "mylife Loop - Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID)- Vorteile für Kinder und Jugendliche"

Dieses Mal liegt der Fokus auf "Dexcom G7 mit mylife Loop"

In diesem Webinar stellen wir gemeinsam mit mylife Diabetes Care das AID-System mylife Loop vor. Im Mittelpunkt stehen die Vorteile für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes sowie deren Familien. Es geht darum, wie ein automatisiertes Insulinabgabesystem den Alltag erleichtern, die Glukoseeinstellung unterstützen und für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen kann. Natürlich gibt es auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und mehr über die praktische Anwendung zu erfahren.

Hier die Details zum Event:

Wann: Mittwoch, 10. Juni 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

mylife Loop – Das automatisierte Insulinabgabesystem (AID): Vorteile für Kinder und Jugendliche
Host: Referent von mylife Diabetes Care
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  10.6.2026 um 17:00 Uhr

Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
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