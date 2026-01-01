Hattingen: Lama Wanderung für Kinder mit Diabetes (11-14-jährige) und einem Elternteil

Samstag, 04. Juli 2026, 11:00 - 13:30



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Tiergestütze Angebote mit Lamas fördern Wohlbefinden, soziale und emotionale Kompetenzen, gung und Selbstwert - und das auf eine niederschwellige, motivierende und oft sehr nachhaltige Weise.

Bei diesem tierischen Abenteuer lernen die Kinder die freundlichen und sanften Lamas auf ihrer Weide kennen. Nach einer Einführung zum Umgang mit dem Lama und dem Führen geht es in Begleitung von 3 Lamas raus ins Gelände über Feld- und Waldwege. Die Lamas können hierbei von je einem Elternteil und einem Kind abwechselnd geführt werden. Nebenher können die Familien sich untereinander kennenlernen und sich zum Umgang mit der Diabeteserkrankung ihres Kindes austauschen.