Hattingen: Lama Wanderung für Jugendliche (15-18 Jahre)

Sonntag, 14. Juni 2026, 15:00 - 17:30
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Kontakt: www.familienforum-ruhr.de
Tiergestütze Angebote mit Lamas fördern Wohlbefinden, soziale und emotionale Kompetenzen, Bewegung und Selbstwert - und das auf eine niederschwellige, motivierende und oft sehr nachhaltige Weise.
Gemeinsam mit anderen Jugendlichen geht es raus in die Natur. Hierbei begleiten euch drei freundliche und stolze Lamas. Teamarbeit ist gefragt, um die Lamas durchs Gelände zu führen. Zwischendurch gibt es viele Möglichkeiten sich untereinander auszutauschen.
Ort Revier Lamas in Hattingen
Anmeldung erfolgt über das Familienforum Ruhr
35€/Jugendlichen
Anmeldeschluss 10 Tage vor dem Termin!
35€/Jugendlichen
Anmeldeschluss 10 Tage vor dem Termin!