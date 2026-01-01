Österreich:Diabetes-Kids Skifreizeit 2027

Vom Samstag, 13. März 2027
Bis Samstag, 20. März 2027
Bis Samstag, 20. März 2027
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Kontakt: webmaster@diabetes-kids.com
Die Fahrt geht vom 13./14. bis 20. März 2027 ins Berghotel Rudolfshütte
Hier findet ihr ein Youtube Video zu dem Hotel
Dieses Hotel liegt auf 2315 Meter Höhe, ist nur mit dem Sessellift erreichbar und hat ein eigenes Skigebiet mit ca. 23km Piste.
Schneesicherheit, Skispass ohne Wartezeiten, absolutes Touren- und Variantenvergnügen erwartet Euch auf der Rudolfshütte. Eine kleine Rodelbahn lässt Kinderherzen höher schlagen.
Mehr Infos findet ihr ab Mai/Juni 2026 unter https://www.diabetes-kids.de/skifreizeit-2027
Ort Hotel Rudolfshütte, Uttendorf, Österreich
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