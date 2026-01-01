Harlingen: Diabetes-Kids Ahoi 2027 Segeltörn

Vom Mittwoch, 05. Mai 2027
Bis Samstag, 08. Mai 2027
Bis Samstag, 08. Mai 2027
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Diabetes-Kids an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht
Von 5. bis 8. Mai 2027 werden wir gemeinsam mit ca. 17 Diabetes-Kids im Alter von 10-16 Jahren und jeweils einem Elternteil in See stechen.
Wir gehen an Bord des 3 Mast Schoners Noorderlicht, welcher insgesamt 20 Kajüten mit je 2 Kojen hat. Darin kommen, zusätzlich zu einigen Referenten, ca. 17 Diabetes-Kids mit je einem Elternteil bequem unter.
Details ab ca. Okt. 2026 unter https://www.diabetes-kids.de/diabetes-kids-ahoi-2027
Ort Harlingen, Holland
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