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Online Sprechstunde Diabetes & Psychologie - TESTEINTRAG
Sonntag, 15. Dezember 2030, 19:30 - 21:00
Aufrufe : 26

DiabetesDE KooperationOnline Sprechstunde Diabetes & Psychologie mit Isabel Laß für Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen.

Die Diplom-Psychologin Isabel Laß ist Diabetes Fachpsychologin DDG  sowie Paar- und Familientherapeutin (Deutsche Gesellschaft für Systemische und Familientherapie - DGSF). Auch ist sie seit der Kindheit selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt und weiß deshalb sehr gut, wie es Euch damit geht.

In unseren Online Sprechstunden steht Isabel regelmässig und kostenlos für Eure Fragen zum Thema Diabetes und Psychologie zur Verfügung. 

Schwerpunktthema dieser Veranstaltung:
TESTEINTRAG

Sehr persönliche Themen können auch in persönlichen Sitzungen bearbeitet werden.

Die offenen Online Sprechstunden Diabetes & Psychologie sind ein Gemeinschaftsprojekt von Diabetes-Kids und diabetesDE

Wenn ihr diese kostenlosen Online Sprechstunden mit Eurer Spende unterstützen möchtet, dann könnt ihr dies hier tun.

WICHTIG: Die Teilnehmerzahl bei dieser Veranstaltung ist begrenzt.
Also nehmt bitte nur teil, wenn ihr zum aktuellen Schwerpunktthema (siehe oben) eine Frage oder eine Problemstellung habt.

Hier kannst Du dich für die Online Sprechstunde anmelden:

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Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Für die verbindliche Reservierung eines Platzes in unserer Online-Psychologie-Sprechstunde erheben wir eine Reservierungsgebühr von 5,00 €. Die Zahlung wird über den PayPal-Account von Diabetes-Kids eingezogen.
  • Die Einnahmen werden abzüglich der PayPal-Gebühren regelmäßig an diabetesDE e.V. weitergeleitet, die daraus einen Teil der Kosten der beratenden Psychologin trägt.
  • Bei einer Absage bis spätestens 72 Stunden vor Terminbeginn erstatten wir den gezahlten Betrag abzüglich der nicht erstattungsfähigen PayPal-Gebühren (aktuell rund 40 ct).
  • Bei einer späteren Absage oder bei Nichterscheinen ist eine Erstattung grundsätzlich nicht möglich, da der Platz in der Regel nicht mehr kurzfristig an Familien auf der Warteliste vergeben werden kann. Es handelt sich bei der Reservierungsgebühr nicht um eine Spende.
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
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