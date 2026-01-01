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Diabetesgruppe Hamburg Nord-West
Donnerstag, 07. Mai 2026, 19:00 - 20:30
Aufrufe : 117
Kontakt: Michaela Conrad

Die Diabetesgruppe Hamburg Nord-West trifft sich zum regen Austausch.

Ort Stadtteilbüro, Frohmestraße 11a, 22457 Hamburg-Schnelsen
01 76-73 57 45 20
oder
Diabetikergruppe-Hamburg-Nord-West@email.de
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