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Diabetes-Kids Virtuell: Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet
Dienstag, 23. Juni 2026, 19:00
Aufrufe : 159

Online ElterntreffWebinar zum Thema "Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet" auf Diabetes-Kids Virtuell. 

Die Agenda sieht wie folgt aus:

  • Von Medtronic zu MiniMed – Warum?
  • Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten
  • Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder
  • Fragen und Antworten

Euer Team von Minimed

Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 23. Jun. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet
Host: Manuel Bolling - Minimed
Maurice Lauffer - Minimed
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  22.6.2026 um 19:00 Uhr

 

Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
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