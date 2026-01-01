Diabetes-Kids Virtuell: Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet
Dienstag, 23. Juni 2026, 19:00
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Webinar zum Thema "Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet" auf Diabetes-Kids Virtuell.
Die Agenda sieht wie folgt aus:
- Von Medtronic zu MiniMed – Warum?
- Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten
- Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder
- Fragen und Antworten
Euer Team von Minimed
Hier die Details zum Event:
|Wann:
|Dienstag, 23. Jun. 2026 ab 19:00 Uhr
|Thema:
|Online Webinar
|Inhalt:
|
Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet
|Host:
|Manuel Bolling - Minimed
Maurice Lauffer - Minimed
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
|Anmeldeschluss:
|22.6.2026 um 19:00 Uhr
Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden: