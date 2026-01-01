Dienstag, 23. Juni 2026, 19:00



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Webinar zum Thema "Von Medtronic zu MiniMed? Was sich ändert – und was Familien künftig erwartet" auf Diabetes-Kids Virtuell.

Die Agenda sieht wie folgt aus:

Von Medtronic zu MiniMed – Warum?

Das MiniMed Portfolio und Neuigkeiten

Das MiniMed™ 780G System – ideal für Kinder

Fragen und Antworten

Euer Team von Minimed



Hier die Details zum Event: