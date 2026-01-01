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Diabetes-Kids Virtuell: Webinar mit Vitalaire - Neuigkeiten von der t:slim X2 Insulinpumpe!
Dienstag, 28. April 2026, 19:00
Aufrufe : 71

Online ElterntreffWebinar mit Vitalaire - Neuigkeiten von der t:slim X2 Insulinpumpe am 28. Apr. 2026 ab 19:00 Uhr

Wenn ihr bestimmte Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr diese dort stellen und auch Eure Erfahrung dort mit einbringen. 

Hier die Details zum Event:

Wann: Dienstag, 28. Apr. 2026 ab 19:00 Uhr
Thema: Online Webinar
Inhalt:

Neuigkeiten von der t:slim X2 Insulinpumpe
Host: Referent von Vitalaire 
Michael Bertsch - Diabetes-Kids.de
Anmeldeschluss:  28.4.2026 um 17:00 Uhr

Hier könnt ihr Euch für das Webinar anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
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