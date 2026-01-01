MiniMed Junior Cup 2026

Vom Samstag, 27. Juni 2026

Bis Sonntag, 28. Juni 2026



Stell Dir vor: Fußball spielen am UEFA-Hauptsitz in der Schweiz. Gemeinsam mit anderen Kindern aus ganz Europa. Alle haben eines gemeinsam: Typ-1-Diabetes.

Vom 27. bis 28. Juni 2026 findet in Nyon (Schweiz) der MiniMed Junior Cup statt – ein ganz besonderes Fußball-Wochenende für Kinder mit Typ-1-Diabetes. Hier geht es nicht nur um Fußball, sondern vor allem darum, Mut zu machen, Selbstvertrauen zu stärken und zu zeigen: Mit Diabetes ist alles möglich.

Diabetes-Kids.de durfte dafür 3 Kinder aus Deutschland mit Begleitperson vorschlagen. Noch bis 18.3.2026 läuft die Bewerbungsphase.