Vom Samstag, 20. Juni 2026 - 10:00
Bis Sonntag, 21. Juni 2026 - 15:00
Kontakt: kontakt@diacup.de
Bewegung, Gemeinschaft und sportlicher Ehrgeiz: Am Wochenende 20. und 21. Juni 2026 findet zum 4. Mal ein besonderes Tischtennisturnier für Menschen mit Diabetes und ihre Angehörigen im „Mekka des Tischtennis“ bei Borussia Düsseldorf statt. Ob spielend im Verein oder in der Freizeit, erste Schläge oder Profi – alle sind beim DiaCup willkommen. Entscheidend sind nicht Vorkenntnisse, sondern Freude an Bewegung und am Austausch untereinander. Weitere Infos & Anmeldung unter https://diacup.de/
Ort Borussia Düsseldorf (Borussia-Düsseldorf-Straße 1 40629 Düsseldorf)
