Teilnahmebedingungen

Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Als iCal-Datei herunterladen
Diabetes-Kids RiverCruise 2027 (10.-14. Nov. 2027)
Vom Mittwoch, 10. November 2027 -  19:00
Bis Sonntag, 14. November 2027 - 06:00
Aufrufe : 19

GrafikSenaFamiliyGemeinsam auf große Fahrt – Die erste Diabetes-Kids Flusskreuzfahrt!

stellt Euch vor:

Ein ganzes Schiff nur für uns.
Nur für Familien mit Typ-1-Diabetes.
Vier Tage Gemeinschaft, Austausch, Sicherheit und unvergessliche Erlebnisse.

Genau das planen wir für Euch.

📅 Termin:

Mittwoch, 10. November – Sonntag, 14. November 2027

🌊 Unsere Route: „Nördlicher Rhein“

Mit der modernen A-ROSA SENA fahren wir auf einer wunderschönen Rheinroute:

Tag 1 – Duisburg (Abfahrt 19:00 Uhr)
Tag 2 – Amsterdam (09:00–21:00 Uhr)
Tag 3 – Utrecht
Tag 4 – Utrecht (Abfahrt 10:00 Uhr)
Tag 5 – Duisburg (Ankunft 06:00 Uhr)

Eine perfekte Mischung aus:

  • Entspannung und Schlemmen an Bord
  • Zeit für Austausch
  • Stadterlebnis in Amsterdam
  • Familienzeit auf einem exklusiv gecharterten Schiff

💙 Was diese Reise besonders macht

Das gesamte Schiff wird exklusiv für Diabetes-Kids Familien gechartert.
Maximal 260 Personen sind an Bord – wir planen mit rund 100 Familien.

Kein Erklären.
Kein Rechtfertigen.
Kein Alleinsein mit nächtlichen Sorgen.

Hier verstehen sich alle.

🍽️ Inklusivleistungen an Bord

Im Charterpreis enthalten sind laut A-ROSA Premium-Konzept:

✅ VollpensionPlus

  • Frühstück vom Genießer-Buffet
  • Mittagessen vom Buffet
  • Abendessen mit Live-Cooking
  • Vegane & vegetarische Speisen
  • Einschiffungssnack am Anreisetag
  • Kaffee- & Teestunde ab dem zweiten Tag

✅ Inklusive Getränke zu den Mahlzeiten

  • Wasser (still & classic)
  • Filterkaffee & Tee
  • Säfte beim Frühstück
  • Wasserstationen im öffentlichen Bereich

✅ Nutzung des Schiffes

  • Alle öffentlichen Bereiche
  • SPA-ROSA Wellnessbereich
  • Bordunterhaltung & Entertainment

👨👩👧👦 Zusätzlich geplant durch Diabetes-Kids

  • Fachvorträge & Impulse von Diabetologen
  • Eltern-Austausch
  • Kinder- & Jugendprogramm
  • Zeit für Gemeinschaft
  • Mögliche Partnerstände aus dem Diabetesbereich

💶 Geplante Reisekosten

Um das Schiff komplett zu chartern, kalkulieren wir mit:

  • 950 € pro 1. Erwachsener
  • 650 € pro jede weitere Person

Je nach Auslastung ist es auch möglich, daß wir diese Kosten noch reduziert bekommen.
Die Durchführung hängt allerdings von ausreichendem Interesse ab.

⚠️ Wichtig

Die Entscheidung, ob dieses besondere Event stattfinden kann, fällt bis Mitte Mai.

Nur wenn bis dahin genügend verbindliches Interesse besteht, können wir das Schiff buchen.

📋 Jetzt anmelden

Wenn Ihr mitzufahren möchtet, dann meldet Euch bitte unten im Formular an.

Vier Tage.
Ein Schiff.
Eine Gemeinschaft.

Seid Ihr dabei?

Herzliche Grüße
Michael & das Diabetes-Kids Team 💙

Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden:

Zur Anmeldungen aller Familienmitglieder die mit Dir anreisen, einfach unten auf "Gast hinzufügen" klicken!

Teilnahmebedingungen

1. Datenschutz und Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wir willigen ein, dass unsere personenbezogenen Daten (z. B. Name, Wohnort, E-Mail-Adresse), die im Rahmen der Anmeldung zum Diabetes-Kids RiverCruise übermittelt werden, von Diabetes-Kids ausschließlich zum Zweck der Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung verarbeitet und gespeichert werden. Die Daten werden auf einem geschützten Server gespeichert und vor unbefugtem Zugriff Dritter gesichert.

Zur Ermöglichung der Kontaktaufnahme unter den Teilnehmern erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Name, Wohnort und unsere E-Mail-Adresse auf einer Teilnehmerliste aufgeführt und an die anderen Teilnehmenden weitergegeben wird.

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder geändert werden. Der Widerruf ist schriftlich oder per E-Mail zu richten an:
Diabetes-Kids.de, Sudetenring 60, 63303 Dreieich oder webmaster@diabetes-kids.com

2. Weitergabe von Daten an Dritte (Reisebüro & A-ROSA Flussschiff GmbH)

Zur organisatorischen Abwicklung der Veranstaltung dürfen die für die Buchung notwendigen Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Buchungsdetails) an das ausführende Reisebüro und die A-ROSA Flussschiff GmbH weitergeleitet werden. Diabetes-Kids tritt hierbei ausschließlich als Vermittler auf. Die verbindliche Buchung sowie die Zahlung erfolgen direkt zwischen dem Reisebüro und den Teilnehmenden.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der A-ROSA Flussschiff GmbH: www.a-rosa.de/unternehmen/agb.html

3. Haftungsausschluss

Wir nehmen zur Kenntnis, dass es sich bei dem Diabetes-Kids RiverCruise um ein privates Treffen von Familien mit einem an Diabetes erkrankten Kind handelt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Eine Haftung von Diabetes-Kids oder den ehrenamtlich tätigen Organisatoren für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ist – außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten – ausgeschlossen.

Wir empfehlen ausdrücklich den Abschluss einer umfassenden Reiseversicherung, die unter anderem Reiserücktritt, Reiseabbruch, Krankheitskosten und Haftpflicht abdeckt.

Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen

Während der Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Diese dienen der Öffentlichkeitsarbeit von Diabetes-Kids.de, DiabetesDE, der MedTriX Group sowie der Sponsoren (Dexcom, Insulet, Mediq Diabetes, Minimed, MyLife Diabetes Care, VitalAire und Abbott).

Wir behalten uns vor, insbesondere Gruppenaufnahmen sowie Bilder, auf denen das Veranstaltungsgeschehen im Vordergrund steht (z. B. Ausflüge, Gruppenmahlzeiten, Abendveranstaltungen), auch ohne individuelle Einwilligung zu veröffentlichen. Eine nachträgliche Prüfung einzelner Bildrechte ist bei solchen Szenen organisatorisch nicht möglich.

Fotos und Videos, auf denen Personen deutlich im Vordergrund oder einzeln erkennbar sind, werden nur mit ausdrücklicher Einwilligung veröffentlicht.

Bitte wählt aus, ob ihr mit der Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ihr oder eure Kinder deutlich zu erkennen seid, im Rahmen der Berichterstattung durch Diabetes-Kids.de und die genannten Partner einverstanden seid.

Dies umfasst u.a. Veröffentlichungen auf Websites, in Social Media, YouTube-Videos, Printmaterialien sowie in der Zeitschrift Diabetes-Anker.

Eure Zustimmung ist zur Teilnahme nicht obligatorisch
Event hinzufügen