Teilnahmebedingungen

Bis Sonntag, 14. November 2027 - 06:00
Gemeinsam auf große Fahrt – Die erste Diabetes-Kids Flusskreuzfahrt!
stellt Euch vor:
Ein ganzes Schiff nur für uns.
Nur für Familien mit Typ-1-Diabetes.
Vier Tage Gemeinschaft, Austausch, Sicherheit und unvergessliche Erlebnisse.
Genau das planen wir für Euch.
📅 Termin:
Mittwoch, 10. November – Sonntag, 14. November 2027
🌊 Unsere Route: „Nördlicher Rhein“
Mit der modernen A-ROSA SENA fahren wir auf einer wunderschönen Rheinroute:
Tag 1 – Duisburg (Abfahrt 19:00 Uhr)
Tag 2 – Amsterdam (09:00–21:00 Uhr)
Tag 3 – Utrecht
Tag 4 – Utrecht (Abfahrt 10:00 Uhr)
Tag 5 – Duisburg (Ankunft 06:00 Uhr)
Eine perfekte Mischung aus:
- Entspannung und Schlemmen an Bord
- Zeit für Austausch
- Stadterlebnis in Amsterdam
- Familienzeit auf einem exklusiv gecharterten Schiff
💙 Was diese Reise besonders macht
Das gesamte Schiff wird exklusiv für Diabetes-Kids Familien gechartert.
Maximal 260 Personen sind an Bord – wir planen mit rund 100 Familien.
Kein Erklären.
Kein Rechtfertigen.
Kein Alleinsein mit nächtlichen Sorgen.
Hier verstehen sich alle.
🍽️ Inklusivleistungen an Bord
Im Charterpreis enthalten sind laut A-ROSA Premium-Konzept:
✅ VollpensionPlus
- Frühstück vom Genießer-Buffet
- Mittagessen vom Buffet
- Abendessen mit Live-Cooking
- Vegane & vegetarische Speisen
- Einschiffungssnack am Anreisetag
- Kaffee- & Teestunde ab dem zweiten Tag
✅ Inklusive Getränke zu den Mahlzeiten
- Wasser (still & classic)
- Filterkaffee & Tee
- Säfte beim Frühstück
- Wasserstationen im öffentlichen Bereich
✅ Nutzung des Schiffes
- Alle öffentlichen Bereiche
- SPA-ROSA Wellnessbereich
- Bordunterhaltung & Entertainment
👨👩👧👦 Zusätzlich geplant durch Diabetes-Kids
- Fachvorträge & Impulse von Diabetologen
- Eltern-Austausch
- Kinder- & Jugendprogramm
- Zeit für Gemeinschaft
- Mögliche Partnerstände aus dem Diabetesbereich
💶 Geplante Reisekosten
Um das Schiff komplett zu chartern, kalkulieren wir mit:
- 950 € pro 1. Erwachsener
- 650 € pro jede weitere Person
Je nach Auslastung ist es auch möglich, daß wir diese Kosten noch reduziert bekommen.
Die Durchführung hängt allerdings von ausreichendem Interesse ab.
⚠️ Wichtig
Die Entscheidung, ob dieses besondere Event stattfinden kann, fällt bis Mitte Mai.
Nur wenn bis dahin genügend verbindliches Interesse besteht, können wir das Schiff buchen.
📋 Jetzt anmelden
Wenn Ihr mitzufahren möchtet, dann meldet Euch bitte unten im Formular an.
Vier Tage.
Ein Schiff.
Eine Gemeinschaft.
Seid Ihr dabei?
Herzliche Grüße
Michael & das Diabetes-Kids Team 💙
Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden: