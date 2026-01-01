Teilnahmebedingungen

Vom Mittwoch, 10. November 2027 - 19:00

Bis Sonntag, 14. November 2027 - 06:00



Gemeinsam auf große Fahrt – Die erste Diabetes-Kids Flusskreuzfahrt!

stellt Euch vor:

Ein ganzes Schiff nur für uns.

Nur für Familien mit Typ-1-Diabetes.

Vier Tage Gemeinschaft, Austausch, Sicherheit und unvergessliche Erlebnisse.

Genau das planen wir für Euch.

📅 Termin:

Mittwoch, 10. November – Sonntag, 14. November 2027

🌊 Unsere Route: „Nördlicher Rhein“

Mit der modernen A-ROSA SENA fahren wir auf einer wunderschönen Rheinroute:

Tag 1 – Duisburg (Abfahrt 19:00 Uhr)

Tag 2 – Amsterdam (09:00–21:00 Uhr)

Tag 3 – Utrecht

Tag 4 – Utrecht (Abfahrt 10:00 Uhr)

Tag 5 – Duisburg (Ankunft 06:00 Uhr)

Eine perfekte Mischung aus:

Entspannung und Schlemmen an Bord

Zeit für Austausch

Stadterlebnis in Amsterdam

Familienzeit auf einem exklusiv gecharterten Schiff

💙 Was diese Reise besonders macht

Das gesamte Schiff wird exklusiv für Diabetes-Kids Familien gechartert.

Maximal 260 Personen sind an Bord – wir planen mit rund 100 Familien.

Kein Erklären.

Kein Rechtfertigen.

Kein Alleinsein mit nächtlichen Sorgen.

Hier verstehen sich alle.

🍽️ Inklusivleistungen an Bord

Im Charterpreis enthalten sind laut A-ROSA Premium-Konzept:

✅ VollpensionPlus

Frühstück vom Genießer-Buffet

Mittagessen vom Buffet

Abendessen mit Live-Cooking

Vegane & vegetarische Speisen

Einschiffungssnack am Anreisetag

Kaffee- & Teestunde ab dem zweiten Tag

✅ Inklusive Getränke zu den Mahlzeiten

Wasser (still & classic)

Filterkaffee & Tee

Säfte beim Frühstück

Wasserstationen im öffentlichen Bereich

✅ Nutzung des Schiffes

Alle öffentlichen Bereiche

SPA-ROSA Wellnessbereich

Bordunterhaltung & Entertainment

👨👩👧👦 Zusätzlich geplant durch Diabetes-Kids

Fachvorträge & Impulse von Diabetologen

Eltern-Austausch

Kinder- & Jugendprogramm

Zeit für Gemeinschaft

Mögliche Partnerstände aus dem Diabetesbereich

💶 Geplante Reisekosten

Um das Schiff komplett zu chartern, kalkulieren wir mit:

950 € pro 1. Erwachsener

650 € pro jede weitere Person

Je nach Auslastung ist es auch möglich, daß wir diese Kosten noch reduziert bekommen.

Die Durchführung hängt allerdings von ausreichendem Interesse ab.

⚠️ Wichtig

Die Entscheidung, ob dieses besondere Event stattfinden kann, fällt bis Mitte Mai.

Nur wenn bis dahin genügend verbindliches Interesse besteht, können wir das Schiff buchen.

📋 Jetzt anmelden

Wenn Ihr mitzufahren möchtet, dann meldet Euch bitte unten im Formular an.

Vier Tage.

Ein Schiff.

Eine Gemeinschaft.

Seid Ihr dabei?

Herzliche Grüße

Michael & das Diabetes-Kids Team 💙