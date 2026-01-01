Zum Hauptinhalt springen

Elterlein: Huskywanderung für Diakids und Familie
Freitag, 01. Mai 2026, 13:00 - 16:00
Kontakt: https://diakids-zwickau.jimdosite.com/veranstaltungen/

DiaKids Treffen auf der Black Lake Lodge

Am 01.05.26 um 13 Uhr - 16 Uhr
 (Geyersche Str. 101, 09481 Elterlein) 

Erlebt die faszinierende Kraft und Lebensfreude der Huskys hautnah. Gemeinsam wandern wir durch die wunderschöne Natur des Erzgebirges – geführt von tierischen Profis mit großen Herzen und schnellen Pfoten.

Die Anmeldefrist geht bis 27.02.26!

Ort 09481
Anmeldung unter:
diakidszwickau@gmail.com
mit Personenanzahl und Namen der Kinder
