Elterlein: Huskywanderung für Diakids und Familie

Freitag, 01. Mai 2026, 13:00 - 16:00
Aufrufe : 31
DiaKids Treffen auf der Black Lake Lodge
Am 01.05.26 um 13 Uhr - 16 Uhr
(Geyersche Str. 101, 09481 Elterlein)
Erlebt die faszinierende Kraft und Lebensfreude der Huskys hautnah. Gemeinsam wandern wir durch die wunderschöne Natur des Erzgebirges – geführt von tierischen Profis mit großen Herzen und schnellen Pfoten.
Die Anmeldefrist geht bis 27.02.26!
Ort 09481
Anmeldung unter:
diakidszwickau@gmail.com
mit Personenanzahl und Namen der Kinder
diakidszwickau@gmail.com
mit Personenanzahl und Namen der Kinder