Berlin: FC BUNDESTAG VS FC DIABETOLOGIE

Dienstag, 19. Mai 2026, 18:00



Endlich ist es wieder soweit!

Am Dienstag, den 19. Mai 2026 treffen die Teams des FC Diabetologie und FC Bundestag im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark aufeinander! Neben Ärtz*innen, Berater*innen und Betroffenen sind auch in diesem Jahr prominente Ex-Fußballspieler*innen mit dabei.

Wenn Ihr Kind Fußball liebt und Sie Zeit haben, ist jetzt noch die Chance sich als Einlaufkind zu bewerben!

Melden Sie sich dafür bei Janina Jannink unter info@diabetesde.org oder 030-201 677 10.

FC BUNDESTAG

VS

FC DIABETOLOGIE

DIENSTAG, 19.05.26

FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN SPORTPARK

CANTIANSTR. 24, 10437 BERLIN

KLEINES STADION

ANPFIFF: 18:00UHR

FC DIABETOLOGIE GEGEN DEN FC BUNDESTAG

Seien Sie schnell, denn es gilt First Come, First Serve.

Der Eintritt zum Spiel ist kostenlos, bringen Sie also auch gerne Freund*innen undVerwandte mit! Beide Teamsfreuen sich angefeuert zu werden!