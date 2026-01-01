Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Als iCal-Datei herunterladen
Berlin: FC BUNDESTAG VS FC DIABETOLOGIE
Dienstag, 19. Mai 2026, 18:00
Aufrufe : 25

FCDiabetesVSBundestag2026Endlich ist es wieder soweit!
Am Dienstag, den 19. Mai 2026 treffen die Teams des FC Diabetologie und FC Bundestag im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark aufeinander! Neben Ärtz*innen, Berater*innen und Betroffenen sind auch in diesem Jahr prominente Ex-Fußballspieler*innen mit dabei.

Wenn Ihr Kind Fußball liebt und Sie Zeit haben, ist jetzt noch die Chance sich als Einlaufkind zu bewerben!

Melden Sie sich dafür bei Janina Jannink unter info@diabetesde.org oder 030-201 677 10.

FC BUNDESTAG
VS
FC DIABETOLOGIE

DIENSTAG, 19.05.26 

FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN SPORTPARK
CANTIANSTR. 24, 10437 BERLIN
KLEINES STADION

ANPFIFF: 18:00UHR

FC DIABETOLOGIE GEGEN DEN FC BUNDESTAG

Seien Sie schnell, denn es gilt First Come, First Serve.

Der Eintritt zum Spiel ist kostenlos, bringen Sie also auch gerne Freund*innen undVerwandte mit! Beide Teamsfreuen sich angefeuert zu werden!

Ort FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN SPORTPARK, CANTIANSTR. 24, 10437 BERLIN KLEINES STADION
Event hinzufügen