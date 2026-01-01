Berlin: FC BUNDESTAG VS FC DIABETOLOGIE

Endlich ist es wieder soweit!
Am Dienstag, den 19. Mai 2026 treffen die Teams des FC Diabetologie und FC Bundestag im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark aufeinander! Neben Ärtz*innen, Berater*innen und Betroffenen sind auch in diesem Jahr prominente Ex-Fußballspieler*innen mit dabei.
Wenn Ihr Kind Fußball liebt und Sie Zeit haben, ist jetzt noch die Chance sich als Einlaufkind zu bewerben!
Melden Sie sich dafür bei Janina Jannink unter info@diabetesde.org oder 030-201 677 10.
FC BUNDESTAG
VS
FC DIABETOLOGIE
DIENSTAG, 19.05.26
FRIEDRICH-LUDWIG-JAHN SPORTPARK
CANTIANSTR. 24, 10437 BERLIN
KLEINES STADION
ANPFIFF: 18:00UHR
FC DIABETOLOGIE GEGEN DEN FC BUNDESTAG
Seien Sie schnell, denn es gilt First Come, First Serve.
Der Eintritt zum Spiel ist kostenlos, bringen Sie also auch gerne Freund*innen undVerwandte mit! Beide Teamsfreuen sich angefeuert zu werden!