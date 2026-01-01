Sonntag, 31. Januar 2027, 10:00 - 16:00



Der Tag von, mit und für Typ 1er!

t1Day 2027

Unsere Erfahrungen heute und die Möglichkeiten morgen.

Sonntag, 31.01.2027 in Berlin und virtuell!

Der Tag von, mit und für Typ 1er findet am 31.01.2027 als hybrid Event statt.

An der virtuellen Veranstaltung könnt ihr von überall aus mit einem internetfähigen Endgerät teilnehmen!

Es gibt sogar ein Familienticket! Ihr könnt bis zu zwei Kinder unter 14 Jahren kostenfrei zur Veranstaltung vor Ort mitbringen. Gebt diese Information bitte im Check-Out beim Ticketkauf mit an.

Weitere Infos und die Tickets gibts hier