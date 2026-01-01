Array
Diabetes-Kids Virtuell: Online Elterntreff
Mittwoch, 01. April 2026, 19:30
Liebe Eltern,

wir freuen uns, Euch herzlich zu unserem nächsten Online Elterntreff einzuladen! 🌟

Dies ist eine großartige Gelegenheit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Fragen zu stellen und wertvolle Erfahrungen zu teilen. Lasst uns gemeinsam lernen und wachsen!

Thema: Online Elterntreff
Inhalt: - Kurze Vorstellung (wer mag)
- Fragen/Antworten
Gastgeber - Tina Parlow & Michael Bertsch, Diabetes-Kids.de

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und einen inspirierenden Austausch! 🤗💬

Herzliche Grüße

Hier könnt ihr Euch für das Treffen anmelden:

Mit dem Anklicken und Absenden dieser Informationen stimmt ihr folgenden Bedingungen zu:
  • Die eingetragene Mailadresse und Eure Frage wird zum Versand der Teilnahmeinformationen durch Diabetes-Kids.de verwendet.
  • Eure Fragen bzw. Themenwünsche werden anonymisiert an die Referenten übermittelt.
  • Die eingetragenen Daten werden für begrenzte Zeit auf unserem Server gespeichert, sind dort aber vor dem Zugriff durch Dritte gesichert.
  • Datenschutz Bedingungen auch im Hinblick auf die Nutzung von Zoom unter www.diabetes-kids.de/datenschutz.
