Klettertag im Hochseilgarten

Samstag, 12. September 2026

Am 12.09. wollen wir (DBW Diabetiker Baden-Württemberg) wieder mit den DIAkids in den EPA Hochseilgarten in Karlsruhe.

Eingeladen sind Mädchen und Jungen mit Typ-1-Diabetes, ab 8 Jahre bzw. einer Körpergröße von mind. 130cm, und Ihre Familien inklusive Geschwisterkindern.

Alle Infos und zur Anmeldung geht's hier: https://www.diabetiker-bw.de/hochseilgarten/