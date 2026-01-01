Klettertag im Hochseilgarten

Samstag, 12. September 2026
Kontakt: a.towae@diabetiker-bw.de
Am 12.09. wollen wir (DBW Diabetiker Baden-Württemberg) wieder mit den DIAkids in den EPA Hochseilgarten in Karlsruhe.
Eingeladen sind Mädchen und Jungen mit Typ-1-Diabetes, ab 8 Jahre bzw. einer Körpergröße von mind. 130cm, und Ihre Familien inklusive Geschwisterkindern.
Alle Infos und zur Anmeldung geht's hier: https://www.diabetiker-bw.de/hochseilgarten/
Ort Karlsruhe
