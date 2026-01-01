Vom Mittwoch, 03. Juni 2026
Bis Sonntag, 07. Juni 2026
Kontakt: a.towae@diabetiker-bw.de
Auch in diesem Jahr gibt's wieder unser Kids Diabetes Camp am Bodensee: 03.-07. Juni.
Eingeladen sind Mädchen und Jungen mit Typ-1-Diabetes im Alter von 8-13 Jahren.
Alle Infos und zur Anmeldung geht's hier: https://www.diabetiker-bw.de/veranstaltungen/kids-diabetes-camp-am-bodensee/
Ort Radolfzell
Typ-1-Diabetes
Mädchen und Jungen
8-13 Jahre