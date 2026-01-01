Waiblingen-Bittenfeld: Handballtag für Kids und Teens mit Typ-1-Diabetes

Samstag, 25. April 2026, 10:00 - 16:00
Kontakt: a.towae@diabetiker-bw.de
Am 25.04. (von 10-16 Uhr) starten wir (DBW Diabetiker Baden-Württemberg) unseren ersten Handballtag für Kids und Teens mit Typ-1-Diabetes im Alter von 9-16 Jahren mit dem TVB Stuttgart.
Außerdem wollen wir uns wiedersehen und gemeinsam einen Spieltag besuchen.
Hier geht´s zu allen Infos und zur Anmeldung: https://www.diabetiker-bw.de/news-und-termine/handballtag-fuer-kinder-mit-typ-1-diabetes/
Ort Waiblingen-Bittenfeld
Typ-1-Diabetes
9-16 Jahre
Mädchen und Jungen
