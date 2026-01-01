Berlin: Meilensteine der modernen Diabetologie 2026

Samstag, 07. November 2026, 12:00



Wollt ihr mehr wissen zu den Themen Diabetes, Insulin und Pumpentherapie? Dann kommt zur informativ-unterhaltsamen Auftakt-Veranstaltung im Herzen von Berlin. Der Eintritt ist frei!

Das Event „Meilensteine der modernen Diabetologie 2026“ findet am Samstag, 7.11. ab 12:00 Uhr statt. Euch erwartet ein buntes Bühnenprogramm, wissenschaftliche Vorträge und ein großer Ausstellerbereich. Location ist die Telekom Hauptstadtrepräsentanz, Französische Straße 33, Nähe Berlin-Gendarmenmarkt. Nach mehreren Jahren Pause ist es wieder Zeit für eine analoge Veranstaltung im Diabetesmonat November.

Wir freuen uns auf euch!

Mehr Infos unter https://www.meilensteine-diabetologie.de/