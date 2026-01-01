Vom Sonntag, 09. August 2026

Bis Samstag, 15. August 2026



Eine Woche raus aus dem Alltag, rein ins echte Zirkuszelt: Circus Courage bietet ein Zirkus-Camp für Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren mit Diabetes und/oder Zöliakie – und (wenn Plätze frei sind) auch für Freundinnen, Freunde und andere Nicht-Betroffene. Im Mittelpunkt stehen Zirkustraining, Abenteuer-Zeltlager-Feeling und eine große Abschlussshow – mit medizinischer Betreuung und glutenfreiem Essen.

Was ist Circus Courage?

Circus Courage versteht sich als Projektzirkus: Teilnehmende werden von erfahrenen Zirkuspädagoginnen und Artistinnen in verschiedenen Zirkusdisziplinen angeleitet – so, dass alle (ab 8 Jahren) ernsthaft üben und viel eigenständig ausprobieren können. Der Ansatz ist inklusiv gedacht: Vorerfahrung ist nicht nötig, und das Camp soll so gestaltet sein, dass wirklich jede*r Teil des Ganzen werden kann.

Warum Zirkus gerade für Kinder mit Diabetes so wertvoll sein kann

Zirkus ist mehr als „nur Bewegung“: In der Manege geht es um Mut, Vertrauen, Teamwork, Konzentration – und darum, die eigenen Stärken zu entdecken. Circus Courage beschreibt Zirkus als Lernfeld, das neben motorischen Fähigkeiten besonders emotionale und soziale Kompetenzen stärkt – ein Plus, wenn man im Alltag „sein Päckchen“ (wie eine chronische Erkrankung) mitträgt.

Sicherheit, Betreuung und Versorgung

Damit Kinder mit Diabetes (und/oder Zöliakie) entspannt teilnehmen können, setzt Circus Courage auf klare Rahmenbedingungen:

glutenfreies Essen und Getränke inklusive

inklusive medizinische Betreuung vor Ort (u. a. durch examinierte Pflegekräfte/Diabetologie-Team)

(enge Begleitung) Zeltübernachtung und echtes Camp-Feeling

So läuft die Woche ungefähr ab

Die Woche ist strukturiert, bleibt aber flexibel genug für „Zirkus-Magie“ und spontane Ideen. Start ist am Sonntag mit Anreise und kurzer Übergabe, danach tauchen die Kids ins Camp-Leben ein. Am Montag gibt’s ein Schnuppertraining, bei dem alle alles ausprobieren dürfen. Ab Dienstag wird intensiv trainiert – zwischendurch Kulissenbau, Pausen, Freizeit und Abendprogramm. Highlight: die Show am Samstag um 11:00 Uhr, bei der Eltern, Freunde und Verwandte zuschauen können.

Termine, Ort, Anmeldung

Laut Website ist für Deutschland Süd ein Camp auf dem Zeltplatz Bucher Berg in Breitenbrunn geplant – 09.08. bis 15.08.2026 (Anreise am Sonntag, Show am Samstag). Die Plätze sind aus pädagogischen Gründen auf 50 Teilnehmende begrenzt; das Camp findet ab 35 Anmeldungen statt.

Spannend: Durch Unterstützung (u. a. über eine Charity-Aktion der Deutschen Diabetes-Hilfe) wurde der Teilnahmepreis laut Circus Courage auf 380 € gesenkt (vorher ca. 970 €).

Anmeldeschluss ist der 27.03.2026; der Buchungsbeginn ist mit 30.01.2026, 07:00 Uhr angegeben.

Alle Details (Ablauf, FAQ, Anmeldung, Newsletter) findest du direkt bei Circus Courage. Kontakt läuft über info@circus-courage.de