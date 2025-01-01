Samstag, 17. Januar 2026

Aufrufe : 8

Für Eltern, Familien und Jugendliche – ein Tag voller Wissen, Motivation und echter Gemeinschaft.

Erlebt die Masterclass „Leben mit Diabetes im Alltag“ – bequem von Zuhause, mit eigenem Safe Space für Teens.

Teilnahmegebühr 35 € – Für Mitglieder kostenfrei

Leben mit Diabetes im Alltag: Masterclass für Eltern & Familien

Wie gelingt ein Alltag, in dem Diabetes nicht ständig im Mittelpunkt steht – sondern das Leben selbst?

Unsere Online-Masterclass richtet sich an Eltern, deren Kinder und Jugendliche, die mit Diabetes leben und ihren Weg sicher, gelassen und selbstbestimmt gestalten möchten.

In einem geschützten, wertschätzenden Rahmen teilen Ärzt:innen, Psycholog:innen und Betroffene ihre Erfahrungen, geben alltagstaugliche Tipps und zeigen neue Perspektiven.

Hier geht es nicht um Theorie, sondern um das echte Leben – mit allem, was dazugehört: Familie, Schule, Arbeit, Freundschaft und Freizeit.

💡 Ein Tag, der Mut macht, verbindet und stärkt.

Ehrlich, alltagsnah und voller Impulse – für mehr Sicherheit, Leichtigkeit und Gemeinschaft im Leben mit Diabetes.

Mehr Infos und Anmeldung unter https://event.diabetes-akademie.de/