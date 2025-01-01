Brandenburg: Die Kids Kurs 2026

Vom Sonntag, 26. Juli 2026

Bis Sonntag, 09. August 2026



Ab dem 26.07.2026 heißt es mit Diabolus wieder 2 Wochen lang Kids-Kur

Der 33. KiDS-KURS findet vom 26.7. bis 09.8. 2026 in der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle in 15890 Schlaubetal (Brandenburg) statt.

Zum KiDS-KURS können sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren aus allen Bundesländern anmelden. Unter der Leitung eines erfahrenen Diabetologen betreut ein spezialisiertes Team die Teilnehmer. Die anfallenden Kosten für die medizinische Betreuung werden auf Antrag von den zuständigen Krankenkassen getragen, es entsteht ein Eigenanteil für Unterbringung und Verpflegung.

Mehr Informationen unter http://www.kids-kurs.info/