Zum Hauptinhalt springen

Werde unser Facebook Fan

Als iCal-Datei herunterladen
Zuckerschnuten Wintertreff am Plöner See
Vom Freitag, 15. Januar 2027
Bis Sonntag, 17. Januar 2027
Aufrufe : 3
Kontakt: andrea-witt@gmx.de

Wintertreff der Zuckerschnuten 15.1.-17.1.2027 in der @jugendherberge_ploen für Diabeteskinder und ihre Familie!!! Wer möchte dabei sein?

Kontakt unter  andrea-witt@gmx.de

Ort Jugendherberge Plön, Ascheberger Str. 67, 24306 Plön
Event hinzufügen