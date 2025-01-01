Zum Hauptinhalt springen

Dersau: Weihnachtsfeier der Zuckerschnuten Schleswig-Holstein
Samstag, 21. November 2026
Aufrufe : 3

Wie jedes Jahr mit Luftgewehr schießen, spielen, basteln, klönen, Kaffee und Kuchen

Um Voranmeldung wird gebeten bei:

Kontakt:
Andrea Witt
Tel: 01525/8480000
email: andrea-witt@gmx.de

